جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد الجولة 22

اعتلى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم اتحاد جدة، قائمة الهدافين، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).

وخطف حمدالله الأنظار منذ الانضمام إلى صفوف الاتحاد في الميركاتو الشتوي، ليُنافس على لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت صحيفة “المواطن” السعودية، إن عبدالرزاق حمدالله لم يظهر بالمستوى المتوقع مع النصر فريقه السابق هذا الموسم، حيث اكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط، قبل أن ينتفض مع الاتحاد ويحرز 8 أهداف.

ويطمح حمد الله لمواصلة التسجيل في المباريات المقبلة، أملًا في خطف لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خاصة أنه يفصله 3 أهداف عن المتصدر.

وبات عبدالرزاق حمدالله اللاعب الأكثر تسجيلًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من الدور الثاني، وحقق العديد من الأرقام المميزة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

ويتصدر 3 لاعبين قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ22، برصيد 14 هدفًا، وهم، النيجيري أوديون إيغجالو لاعب الهلال، والثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، ورومارينيو لاعب الاتحاد.

ونجح مهاجم التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا في تسجيل 13 هدفًا، فيما يتواجد نجم فريق الرائد، المغربي كريم البركاوي في المركز الخامس بقائمة الهدافين برصيد 12 هدفًا.