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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: العقوبات ضدنا قاسية.. وإمداد أوكرانيا بالأسلحة مزعزع للاستقرار

علم روسيا
علم روسيا

اتهمت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، مجددا أوكرانيا باستخدام المدنيين كدروع بشرية، مشيرًا إلى أن دعم أوروبا لكييف بالأسلحة يعد تهديدًا مباشرًا لموسكو وأمرًا خطيرًا ومزعزع للاستقرار.

وأوضح الكرملين أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا قاسية لكنها قادرة على تخفيف الضرر، مشيرًا إلى أن بوتين لا يكترث بالعقوبات المفروضة على شخصه ولدى البلاد خطة قيد التنفيذ للرد.

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وعن المفاوضات مع أوكرانيا، قال إن "المحادثات مع الوفد الأوكراني ستبدأ قريبًا وسننتظر ونرى"، موضحا أن بوتين سيعقد اجتماعا اليوم لبحث الأوضاع الاقتصادية.

ورفض الكرملين التعليق على إمكانية اندلاع مواجهة مع دول الناتو، كما لم يوضح قرار الرئيس بوتين بشأن قوات الردع النووية.

وهوى الروبل الروسي خلال تعاملات اليوم، الإثنين، إلى أدنى مستوى في تاريخه  بأكثر من 41.5 %  مقابل الدولار ليقترب من مستويات 120 روبل لكل دولار.

وتم تداول الروبل عند مستوى منخفض يصل إلى 119 مقابل الدولار، حيث بدأت التجارة الخارجية في الصباح خلال ساعات آسيا، من حوالي 84 مقابل الدولار في اليوم السابق.

ويأتي تراجع الروبل الروسي بعد قرارات اقتصادية عقابية من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بعزل بنوك كبرى في روسيا عن شبكة سويفت، وذلك بعد غزو الكرملين لأوكرانيا.

وفي محاولة لدعم العملة الروسية وتوفير الاستقرار، قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويا، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل.

الكرملين الرئاسة الروسية أوكرانيا روسيا اوروبا

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