عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بمشاركة الطيب وفرنسيس.. بث احتفالية تكريم الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

شيخ الازهر والبابار
شيخ الازهر والبابار فرنسيس _ أرشيفية

أعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بث احتفالية تكريم الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2022 اليوم الاثنين في تمام الساعة الـ 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، وذلك باللغات الإنجليزية، والعربية، والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية، على جميع المنصات الإعلامية التابعة للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، والأزهر الشريف، والفاتيكان.

ونظمت لجنة الأخوة الإنسانية ، احتفالية تكريم في "صرح زايد المؤسس" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، و الملكة رانيا العبدالله، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وميشيل بيير لويس، رئيسة مؤسسة فوكال، وأعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وأعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ولفيف من كبار الشخصيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وأعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ، عن اختيار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا آل عبدالله ، إلى جانب مؤسسة المعرفة والحرية (فوكال)، المنظمة الإنسانية في جمهورية هايتي، لتكريمهم بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها لعام 2022، تقديراً لجهودهم المبذولة في تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمي، ودعما للمحافظة على استمرارية هذه الجهود من أجل الكرامة الإنسانية والتسامح.

 هذا؛ وقد تمّ اختيار المكرّمين من قبل لجنة التحكيم المستقلة التي ضمّت شخصيات مرموقة من أنحاء مختلفة من العالم، ومنهم رؤساء دول سابقين وقادة مجتمعات وشخصياتٍ بارزة حائزة على جائزة نوبل للسلام، وغيرهم من الخبراء الدوليين في مجال تعزيز التعايش السلمي وتفعيل الحوار بين الثقافات.

وتهدف جائزة زايد للأخوة الإنسانية، إلى الاحتفاء بجهود الأفراد والكيانات المبادِرة بتقديم إسهامات جليلة في سبيل الارتقاء بالإنسانية وتعزيز التعايش السلمي، وكانت الجائزة قد أُطلقت استلهاما من وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في عام 2019 تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وتُمثل الوثيقة حجر الأساس الذي تقوم عليه الجائزة باعتبارها مرجعية أخلاقية عالمية لتعزيز الروابط الإنسانية والقيم الدينية، ودستورا إنسانيا لتحقيق السلام والحوار والتعددية، فضلاً عن كونها دليلاً مُلهما للأجيال القادمة يرشدهم نحو سبل تعزيز التعايش وتقبل الآخر.

شيخ الأزهر البابا فرنسيس جائزة زايد للأخوة الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

تحروا الدقة.. رئيس البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلزال اليوم بمنطقة التجمع

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

أنا عملت كده مع بنتي.. الرئيس السيسى ينصح الفتيات المقبلات على الزواج

حطت الجثة في شوال ورمتها.. سيدة تقتل طفلة لسرقة قيراطها الذهبي بالجيزة

أمطار من بكرا .. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة .. واحذروا 3 أيام

ممر آمن لسكان كييف.. روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على أجواء أوكرانيا

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الفرنسي: سنبحث في اجتماع مجموعة السبع غدا العقوبات على روسيا

إيطاليا توصي رعاياها فى روسيا بالعودة إلى بلادهم على وجه السرعة

بمشاركة الطيب وفرنسيس.. بث احتفالية تكريم الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

السيسي : نحتاج 5 تريليونات دولار ناتجًا محليًا لخدمة المواطن مثل أوروبا

الكرملين: روسيا ستنجح فى تعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية

فترة تعارف.. برلماني: تأخير الإنجاب سنة أو سنتين يقضي على مشاكل الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الحلق الشديد.. بالأعشاب والأدوية

يوسف شعبان في ذكراه الأولى.. تزوج من 3 سيدات.. وسر حذف دوره مع هند رستم | نوستالجيا

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

فيديو

بعد الاتفاق الأمريكي الأوروبي.. ماذا يعني خروج روسيا من نظام سويفت؟ |فيديو

حمو بيكا يستعد للغناء للأطفال ومحاميه يفتح النار على نقابة الموسيقيين .. ما القصة؟ "فيديو"

نكرة بيشتم فنانة كبيرة.. رد عنيف من أشرف زكي على زوج منة عرفة

تخص الطبيب.. تطورات جديدة في قضية وفاة وائل الإبراشي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ