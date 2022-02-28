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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 7 سنوات للمتهم بقتل صاحب محل بقالة في الدقهلية

هيئة المحكمه
هيئة المحكمه

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، اليوم الإثنين، بالسجن 7سنوات لصياد بقرية العصافرة مركز المطرية محافظة الدقهلية بعد إتهامة بقتل صاحب محل بقالة حاول ممارسة الشذوذ الجنسي معه بأن اقنعه للدخول الي منزلة لتناول الأرجيلة وحاول ممارسة الفحشاء معه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية ‏كل ‏من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة ‏سر ‏محمد عبدالهادي، في القضية رقم 9372 لسنة2021 جنايات مركز المطرية والمقيدة برقم كلي 1765 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار حسام الدين مصطفي معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "أحمد ‏م. ا."، 23 عام، سائق حفار وصياد – ومقيم بقرية العصافرة‎ ‎مركز المطرية لأن في يوم 1/8/2021 ‏بدائرة مركز المطرية محافظة الدقهلية قتل المجني عليه "عبده أ. ر."، - عمدة بغير سبق إصرار أو ‏ترصد بأن كال له عدة ضربات باستخدام أداة "مكيال ميزان"، استقرت برأسه فسقط أرضا ولمقاومته ‏سقطت قنينة غاز مشتعلة بمكان الواقعة فنشب حريق بها قاصدا من ذلك إزهاق روحه فحدثت إصاباته ‏الموصوفة تقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات ‏

وتوصلت تحريات المباحث أنه بتاريخ لواقعة وحال توجه المتهم لشراء صندوق من التبغ من محل ‏المجني عليه طلب منه الأخير الدخول معه لمسكنه الكائن به المحل لتدخين الشيشة سويا وعلى ذلك قام ‏المجني عليه بمراودة المتهم عن نفسه وطلب منه ممارسة الفاحشة فرفض وهم بالانصراف وحال ذلك تبين ‏له غلق الباب وجميع نوافذ المسكن بالأقفال فطلب منه فتحها فرفض وحدثت بينهما مشادة كلامية قام علي ‏أثره بالتقاط "مكيال ميزان" من مكان الواقعة .

وقام بالتعدي عليه بالضرب علي رأسه فسقط مغشيا عليه ‏مضرجا في دمائه وتمكن المتهم من الفرار من مكان الواقعة بأن قام بكسر إحدى النوافذ باستخدام الأداة آنفة ‏البيان ومطرقة كانت بمكان الواقعة وعقب ذلك اشتعلت النيران بالمسكن على إثر سقوط قنينة غاز ‏وما عليها من فحم نباتي إثر المشادة الكلامية والتجاذب بينهما وتوفي إثر اشتعال النار بجسده.‏

وثبت بتقرير الطب الشرعي من الصفة التشريحية للمجني عليه وجود عدد 7 جروح رضية واقعة ‏بفروة الرأس ومصحوبة بكسر شرخي بالعظم وهذه الجروح مصحوبة بكسر بعظام الجمجمة وهي جائزة ‏الحدوث من مثل التعدي بأداة سنجة وبتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، ووجود حروق حيوية من الدرجات ‏الثلاث الأولي منتشرة بمعظم أجزاء الجثة مع شعوطة بشعر الرأس ووفاته تعزي إلي إصاباته الحرقية ‏الحيوية.‏

محافظة الدقهلية الشذوذ الجنسي الطب الشرعى محكمة جنايات محكمة جنايات المنصورة

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