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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا بشأن قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

 ‏‎ترأس  منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا بشأن قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي، اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم في مقر "اكسبو 2020 دبي".

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مراحل سير الخطة الخمسية للقطاع ووضعت الأسس لمبادرات التحول والأهداف الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة.

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‏‎حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا التي تضم كلا من سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة و البنية التحتية و الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية و جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي و أحمد مبارك المزروعي عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.
  

إكسبو دبي 2020 مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات الماء والكهرباء في أبوظبي

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