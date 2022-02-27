اقتصاد الامارات| غرفة عجمان تبحث التعاون الاقتصادي مع وفد فنزويلي

بحثت غرفة عجمان مع وفد إقتصادي من جمهورية فنزويلا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية و الفرص الاستثمارية والتعاون لزيادة حجم التجارة بين الجانبين وذلك ضمن جهودها لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان .. الوفد الذي ترأسه سمير الأطرش القائم بأعمال سفارة فنزويلا لدى الدولة بحضور ألكسندر مندوزا رئيس غرفة التجارة الفنزويلية للتصدير ويان كارلوس بيرنيا نائب رئيس الغرفة و عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان.

أشاد المويجعي في تصريحات لوكالة الانباء الإماراتية “ وام”، بالعلاقات الثنائية بين الجانبين موضحا أن غرفة عجمان تسعى إلى تعزيز تعاونها الدولي ومد جسور التعاون الاقتصادي مع جميع الدول بهدف الترويج للفرص الاستثمارية التي يمتلكها اقتصاد إمارة عجمان في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والعقارية والبناء والتشييد وغيرها إلى جانب فتح قنوات للشراكة والتعاون وتهيئة المناخ لتبادل الصفقات بين التجار وأصحاب الأعمال من عجمان ونظرائهم في دول العالم.

قدم نبذة حول البيئة الاستثمارية و ما تتميز به من مقومات متنوعة وجاذبة و أكد أن تنافسية قطاعي التعليم والصحة في إمارة عجمان من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، لاسيما و أن عجمان تشجع على الاقتصاد الأخضر وزيادة حجم الاستثمارات النظيفة، وجذب الشركات المرتبطة باقتصاد المعرفة.

من جانبه أكد سمير الأطرش تطلع بلاده إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع دولة الامارات بشكل عام و عجمان على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن جمهورية فنزويلا تمتلك استثمارات واعدة في قطاع الزراعة والسياحة.

و قدم نبذة حول عدد من المنتجات والمحاصيل الزراعية التي تتميز بها فنزويلا وعلى رأسها حبوب القهوة، بالإضافة إلى جهود الحكومة في تنويع المشاريع السياحية وتقديم المحفزات للتشجيع على الاستثمار السياحي، منوها إلى أهمية تبادل الزيارات بين البلدين بحضور أصحاب الأعمال والمستثمرين للتعرف على أبرز الفرص المتاحة في كلا البلدين.