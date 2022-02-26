اقتصاد الإمارات ..7.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 7.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1682 مبايعة بقيمة 5.46 مليار درهم، منها 300 مبايعة للأراضي بقيمة 2.58 مليار درهم و1382 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.88 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 536 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 477 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 240 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 131 مبايعة بقيمة 289 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 67 مبايعة بقيمة 226 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 109 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة القصيص الصناعية الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

منطقة مرسى دبي

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 153 مبايعة بقيمة 518 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 141 مبايعة بقيمة 161 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 124 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.42 مليار درهم منها 54 رهن أراض بقيمة 448.44 مليون درهم و271 رهن فلل وشقق بقيمة 968.23 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 181 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الصناعيه الثانية بقيمة 128 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 57 هبة بقيمة 277.52 مليون درهم كان أهمها بمنطقة عود ميثا بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الاولى بقيمة 45 مليون درهم.