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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأول من نوعه بالشرق الأوسط.. السعودية تدشن أكبر مركز طبي افتراضي فى العالم

السعودية تدشن أكبر
السعودية تدشن أكبر مستشفى افتراضي في العالم

دشنت المملكة العربية السعودية، الاثنين، مستشفى الصحة الافتراضي، وهو الأكبر من نوعه عالميًا، من حيث عدد المستشفيات التي يخدمها والأول في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الصحة السعودية عبر تويتر "مستقبلنا حاضر غدًا.. نقلة نوعية في التقنية الطبية".

وأوضحت الوزارة السعودية أن المشروع سيسهل على المواطن الحصول على الاستشارات، والتوصل إلى حلول تغنيه من مشقة انتقاله إلى المستشفى، من خلال تواصله مع الأطباء عن بعد.

كما يساهم في نقل الخبرات بين الأطباء والمختصين، وإتاحة أفضل الاستشاريين في جميع المدن والقرى عبر الطب الاتصالي.

ويهدف المستشفى الافتراضي إلى خلق قيمة مضافة في مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة، فضلا عن تحسين مستوى صحة وجودة ورفاهية حياة الأفراد والمجتمع، والتركيز على تحقيق مخرجات صحية أفضل، والعمل على سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية.

ويسعى إلى استخدام أحدث تقنيات العلاج، والتوسع في توظيف الروبوتات الطبية، واستثمارها، لتوفير الوقت والجهد لتخفيف مشقة السفر والتنقل، وللحالات الحرجة التي تتطلب استشارات متخصصة ودقيقة وسريعة مع تسهيل توفير الخدمات الصحية بالمنزل.

بدوره، أكد وزير الصحة السعودي، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، أن "تدشين مستشفى صحة الافتراضي يأتي متوافقا مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

وأشار إلى أن "هذا المشروع الوطني المهم يعد من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية، وتعزز تطبيقات الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية في خدمة المواطنين".

السعودية الصحة السعودية مستشفى افتراضي مركز طبي افتراضي فهد الجلاجل

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