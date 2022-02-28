الأول من نوعه بالشرق الأوسط.. السعودية تدشن أكبر مركز طبي افتراضي فى العالم

دشنت المملكة العربية السعودية، الاثنين، مستشفى الصحة الافتراضي، وهو الأكبر من نوعه عالميًا، من حيث عدد المستشفيات التي يخدمها والأول في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الصحة السعودية عبر تويتر "مستقبلنا حاضر غدًا.. نقلة نوعية في التقنية الطبية".

مستقبلنا حاضر 🇸🇦

بعد يوم ⬇️ pic.twitter.com/7at2MAUKB6 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 27, 2022

وأوضحت الوزارة السعودية أن المشروع سيسهل على المواطن الحصول على الاستشارات، والتوصل إلى حلول تغنيه من مشقة انتقاله إلى المستشفى، من خلال تواصله مع الأطباء عن بعد.

كما يساهم في نقل الخبرات بين الأطباء والمختصين، وإتاحة أفضل الاستشاريين في جميع المدن والقرى عبر الطب الاتصالي.

ويهدف المستشفى الافتراضي إلى خلق قيمة مضافة في مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة، فضلا عن تحسين مستوى صحة وجودة ورفاهية حياة الأفراد والمجتمع، والتركيز على تحقيق مخرجات صحية أفضل، والعمل على سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية.

بامتداد يصل لكافة مناطق المملكة، وتحقيق للرعاية الصحية للجميع، يأتي #مستشفى_صحة_الافتراضي ليقدم خدماته التخصصية🇸🇦 pic.twitter.com/suK9LwHCNR — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 28, 2022

ويسعى إلى استخدام أحدث تقنيات العلاج، والتوسع في توظيف الروبوتات الطبية، واستثمارها، لتوفير الوقت والجهد لتخفيف مشقة السفر والتنقل، وللحالات الحرجة التي تتطلب استشارات متخصصة ودقيقة وسريعة مع تسهيل توفير الخدمات الصحية بالمنزل.

بدوره، أكد وزير الصحة السعودي، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، أن "تدشين مستشفى صحة الافتراضي يأتي متوافقا مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

وأشار إلى أن "هذا المشروع الوطني المهم يعد من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية، وتعزز تطبيقات الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية في خدمة المواطنين".