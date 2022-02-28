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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعتمد 23 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من محافظة بني سويف (المجموعة الثالثة) من المتقدمين للخطابة على بند التحسين من هذه المحافظة ، وسننشر تباعًا أسماء باقي أسماء الناجحين ممن تم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها ، وهم :

خطباء المكافأة على بند التحسين

1. شعبان أبو الخير عبد العال سيد - بني سويف - كلية اللغة العربية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

2. إسماعيل محمود عبد العظيم محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

3. هشام محمود رجب محمود - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

4. محمد ربيع سيد أحمد - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

5. محمد ربيع علي طنطاوي - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

6. خالد محمود عبد الحميد منجود - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

7. أحمد شحات عبد التواب عبد العال - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

8. عبد الرحمن عويس حسن ناصر - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

9. علي حسين علي عبد الهادي - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

10. خالد محمد محمد مبروك - بني سويف - كلية الدراسات الإسلامية - جيد جدًّا

11. محمود طه بركات علام - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

12. عبد الرحمن أمين عيد أمين - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

13. عطية شحاتة محمد علي - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

14. محمد ناصر صلاح زكي - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

15. علاء علي إبراهيم عبد الصمد - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

16. سعد محمد علي عبد الغفار - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

17. علي صالح علي جودة - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

18. سيد محمد طه مشرف - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

19. محمد عبد العال أحمد عبد الجواد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

20. مصطفى حلواني شعبان مصطفى - بني سويف - كلية اللغات والترجمة - جيد جدًّا

21. إسلام محمد عبد العاطى سيد - بني سويف - كلية التربية - جيد جدًّا

22. محمود عبد المنعم إبراهيم محمد - بني سويف - كلية التربية - جيد جدًّا

23. خالد عبد الباسط مصطفى عبد الله - بني سويف - كلية التربية - جيد جدًّا

وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

1- - نسخة من المؤهل أصل .

2- - صورة الرقم القومي .

3- - صورتان شخصيتان حديثتان.

4- - صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وشددت على المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.

الأوقاف وزارة الأوقاف خطابة على بند التحسين خطباء المكافأة بند التحسين كلية الدراسات الإسلامية كلية الشريعة والقانون كلية أصول الدين

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