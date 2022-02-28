الأوقاف تعتمد 23 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من محافظة بني سويف (المجموعة الثالثة) من المتقدمين للخطابة على بند التحسين من هذه المحافظة ، وسننشر تباعًا أسماء باقي أسماء الناجحين ممن تم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها ، وهم :

خطباء المكافأة على بند التحسين

1. شعبان أبو الخير عبد العال سيد - بني سويف - كلية اللغة العربية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

2. إسماعيل محمود عبد العظيم محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

3. هشام محمود رجب محمود - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

4. محمد ربيع سيد أحمد - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

5. محمد ربيع علي طنطاوي - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

6. خالد محمود عبد الحميد منجود - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

7. أحمد شحات عبد التواب عبد العال - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

8. عبد الرحمن عويس حسن ناصر - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

9. علي حسين علي عبد الهادي - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

10. خالد محمد محمد مبروك - بني سويف - كلية الدراسات الإسلامية - جيد جدًّا

11. محمود طه بركات علام - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

12. عبد الرحمن أمين عيد أمين - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

13. عطية شحاتة محمد علي - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

14. محمد ناصر صلاح زكي - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

15. علاء علي إبراهيم عبد الصمد - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

16. سعد محمد علي عبد الغفار - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

17. علي صالح علي جودة - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

18. سيد محمد طه مشرف - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

19. محمد عبد العال أحمد عبد الجواد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

20. مصطفى حلواني شعبان مصطفى - بني سويف - كلية اللغات والترجمة - جيد جدًّا

21. إسلام محمد عبد العاطى سيد - بني سويف - كلية التربية - جيد جدًّا

22. محمود عبد المنعم إبراهيم محمد - بني سويف - كلية التربية - جيد جدًّا

23. خالد عبد الباسط مصطفى عبد الله - بني سويف - كلية التربية - جيد جدًّا

وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

1- - نسخة من المؤهل أصل .

2- - صورة الرقم القومي .

3- - صورتان شخصيتان حديثتان.

4- - صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وشددت على المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.