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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ثالث أغنيات ألبومه"بجامل ناس".. دمعة فضل شاكر استثنائية رومانسية

فضل شاكر
فضل شاكر

سّت أغنيات تضمنها ألبوم الفنان فضل شاكر " بجامل ناس " باللهجات: اللبنانّية، المصرّية والخليجّية ، وتم اختيارها من جانب الفنان فضل شاكر والجهة المنتجة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ، اتسمت جميع الأعمال  بالجمال ، وإيقاظ المشاعر وإدخال البهجة بإشباع إحساس الجمهور العربي، والارتقاء بالذائقة الفنية ،لتكون تلك الأعمال التي تم طرحها : بجامل ناس ، وتوقعني ، محاكاة وشكل من أشكال التعبير للصور الفنية ودلالاتها ، تعبيراً عن العاطفة التي تختلج  صدور العاشقين ، ليسمو بنا إلى لحظة تعلو وتتجاوز حدود الإشباع ، لكون تلك الأعمال تشع بالجمال والحب والرومانسية .

وتتوالى المشاعر والأحاسيس في ثالث الأعمال الغنائية من خلال أغنية " دمعة " التي كتبها الشاعر احمد ماضي ، ولحنها  زياد يوسف ، وقام بتوزيعها موسيقياً عمر الصباغ ليصافح من خلالها كما بقية الأغنيات الآذان، لترددها الألسن معتمدا على انتقاء الأعمال بديمومتها وثباتها ورسوخها في القلوب والعقول.

" دمعة " نذكر منها :
شو بيبقالي لما تغيب عن عينيّ 
إلا الخوف والحرمان والقسيي
ودمعة تسلم دمعة .. وجمعة تودع جمعة
وقلبي مثل الشمعة .. يدوب ويحترق فييّ
يتضح أخيراً ، أن الأعمال التي ينتظر ان تكشف النقاب عنها شركة روتانا في الفترة الزمنية المحددة مسبقا لطرح بقية ميني البوم  الفنان فضل شاكر هما 3 أغنيات ، منهما عملين باللهجة الخليجية وهما : أغنية "عز الغياب" من كلمات احمد الصانع  ، والحان عبدالقادر الهدهود ، وأغنية "العزيز " من كلمات فيصل الشعلان، والحان محمد طويحي ، فيما جاء العمل الخامس حسب ترتيب أطلاقها باللهجة المصرية بعنوان "ابعد خلاص" من كلمات والحان عمرو الشاذلي ، علما بان كافة اعمال الألبوم كانت تحت اشراف اياد النقيب. 

شركة روتانا للصوتيات والمرئيات روتانا للصوتيات والمرئيات الفنان فضل شاكر اللهجة الخليجية اللهجة المصرية

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