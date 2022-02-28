ثالث أغنيات ألبومه"بجامل ناس".. دمعة فضل شاكر استثنائية رومانسية

سّت أغنيات تضمنها ألبوم الفنان فضل شاكر " بجامل ناس " باللهجات: اللبنانّية، المصرّية والخليجّية ، وتم اختيارها من جانب الفنان فضل شاكر والجهة المنتجة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ، اتسمت جميع الأعمال بالجمال ، وإيقاظ المشاعر وإدخال البهجة بإشباع إحساس الجمهور العربي، والارتقاء بالذائقة الفنية ،لتكون تلك الأعمال التي تم طرحها : بجامل ناس ، وتوقعني ، محاكاة وشكل من أشكال التعبير للصور الفنية ودلالاتها ، تعبيراً عن العاطفة التي تختلج صدور العاشقين ، ليسمو بنا إلى لحظة تعلو وتتجاوز حدود الإشباع ، لكون تلك الأعمال تشع بالجمال والحب والرومانسية .

وتتوالى المشاعر والأحاسيس في ثالث الأعمال الغنائية من خلال أغنية " دمعة " التي كتبها الشاعر احمد ماضي ، ولحنها زياد يوسف ، وقام بتوزيعها موسيقياً عمر الصباغ ليصافح من خلالها كما بقية الأغنيات الآذان، لترددها الألسن معتمدا على انتقاء الأعمال بديمومتها وثباتها ورسوخها في القلوب والعقول.

" دمعة " نذكر منها :

شو بيبقالي لما تغيب عن عينيّ

إلا الخوف والحرمان والقسيي

ودمعة تسلم دمعة .. وجمعة تودع جمعة

وقلبي مثل الشمعة .. يدوب ويحترق فييّ

يتضح أخيراً ، أن الأعمال التي ينتظر ان تكشف النقاب عنها شركة روتانا في الفترة الزمنية المحددة مسبقا لطرح بقية ميني البوم الفنان فضل شاكر هما 3 أغنيات ، منهما عملين باللهجة الخليجية وهما : أغنية "عز الغياب" من كلمات احمد الصانع ، والحان عبدالقادر الهدهود ، وأغنية "العزيز " من كلمات فيصل الشعلان، والحان محمد طويحي ، فيما جاء العمل الخامس حسب ترتيب أطلاقها باللهجة المصرية بعنوان "ابعد خلاص" من كلمات والحان عمرو الشاذلي ، علما بان كافة اعمال الألبوم كانت تحت اشراف اياد النقيب.