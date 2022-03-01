نمو وتطويل ولمعان.. نصائح لتعزيز صحة الشعر

تبحث الفتيات على طرق لتطويل الشعر وتكثيفه دون الحاجة إلى شراء منتجات غالية الثمن.

نصائح لصحة الشعر

الخل هو الأداة المثالية لزيادة نمو الشعر ويمكن استخدامه كغسيل نهائي لشطف شعرك، لن يؤدي ذلك إلى تعزيز نمو الشعر فحسب، بل سيعطي لمعانًا لشعرك.

وافادت الدراسة أن يمكن استخدام عصير البصل لتنظيف فروة الشعر ولمعانه، كما تعمل الكبريتات الموجودة في البصل على تعزيز نمو الشعر.

كما نصحت الدراسة بتدليك الرأس البسيط يمكن أن يفعل المعجزات لنمو الشعر، يمكنك فعل ذلك بالزيت أو حتى بدون زيت، ابدأ بمركز خط شعرك، واستخدم إصبعك الأوسط لعمل دوائر 25 مرة، سيستغرق ذلك حوالي 5-7 دقائق يمكنك القيام بذلك أثناء تواجدك في المكتب أو أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت مناسب، سيعزز ذلك الدورة الدموية ويمنحك شعرًا صحيًا وطويلًا.

