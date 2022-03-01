خالد الكمار يكشف سبب دخوله لمجال الفن وكيفية عمل موسيقى مسلسل الاختيار..فيديو

قال الموسيقار خالد الكمار ، أنه يجب الموسيقي منذ صغري على الرغم ان عائلي غير موسيقية وجميعهم يعملون في المجال الأكاديمي ، لافتا إلى أن والده كان من محبي الاستماع للموسيقى الكلاسيكية .

وأضاف خالد الكمار خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية " ، إن والدي كان دائما يشاركني سماع الأغاني منذ صغري وهو من كان يشرح لي معنى الاغاني والموسيقى .

وأوضح خالد الكمار ، إنه كان يدرس الموسيقى بجانب دراسة الهندسة، و أول فيلمين قمت بعمل موسيقتهم حصلوا على جوائز ومن بعدها بدأت العمل في الموسيقي .

وتابع : ان موسيقي مسلسل الاختيار قمت بعملها بأداء عالي جدا بسبب دراستي للموسيقى ، مؤكدا أنه عمل سابقا مع بيتر ميمي قبل عمل موسيقي الاختيار وبعدها اتصل بي وعرض علي عمل موسيقي مسلسل الاختيار وفي ذلك الوقت ترددت وبعد ذلك وافقت على عمل الموسيقي .