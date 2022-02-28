أبو العينين ينعى الدكتور "عبد الحي عبيد" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الدكتور عبد الحي عبيد - رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس الجامعة العربية المفتوحة والرئيس الأسبق لجامعة حلوان والذي وافته المنية مساء اليوم جراء جائحة كورونا.

وقال أبو العينين في برقية عزاء من خلال صفحته الرسمية: "رحم الله الدكتور عبد الحي عبيد – صاحب السيرة الطيبة والمسيرة الحافلة بالعطاء والتي جمع خلالها بين الخبرة العلمية والسياسية، فكان الراحل قيمة علمية كبيرة وأحد أبرز خبراء تطوير التعليم، وترك بصمة واضحة خلال توليه رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ فكان نموذجًا للوطنية والإخلاص".

وتابع أبو العينين: "خالص التعازي وصادق المواساة لأسرته الكريمة ومحبيه – سائلين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.