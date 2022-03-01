اليوم.. مؤتمر دولي لكلية الدراسات الإسلامية يناقش أثر الأزهر في الحضارة الإنسانية

تعقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر في سوهاج بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية مؤتمرها العلمي الدولي الأول بعنوان: «الأزهر الشريف.. تاريخ وريادة»، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء.

ويهدف المؤتمر إلى الكشف عن أثر الأزهر الشريف في الحضارة الإسلامية، مع الاهتمام بإبراز الدور المحوري للأزهر في نشر العلوم الشرعية والعربية والإنسانية، ودور علمائه في الإصلاح والتجديد، والتقريب بين المذاهب، وتأثير الأزهر في الحضارة الإنسانية، وتأثره بها، وإبراز دور الأزهر في دعم التعايش السلمي بين الشعوب والتقريب بين الحضارات، مع بيان أثر العلوم التي تدرس بالأزهر في بناء فكر إسلامي معتدل، ودعم التوجه الإصلاحي للأزهر الشريف في مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة.

وتتمثل محاور المؤتمر في ستة محاور هي: المنهج الأزهري، الأزهر الشريف ودوره في الحفاظ على التراث، الأزهر الشريف ودوره في الإصلاح والتجديد، وسطية الأزهر وأثرها في دعم التقارب بين التيارات والمذاهب، الدور الوطني والمجتمعي للأزهر عبر العصور، أثر الأزهر الشريف في الحضارة الإنسانية وتأثره بها.

ويعقد المؤتمر في مقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، برئاسة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي عبد الموجود نور الدين، عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتورة فاطمة محمد المهدي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.