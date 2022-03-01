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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي يعلن دراسة حظر "روسيا اليوم"

روسيا اليوم
روسيا اليوم

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، عن دراسة بلاده حظر بث قناة "روسيا اليوم" الروسية في كندا.

وأعلنت الحكومة الكندية، إرسال مساعدات عسكرية إضافية غير قتالية لأوكرانيا بقيمة ما لا يقل عن 25 مليون دولار،وتشمل المساعدات الخوذات والدروع الواقية للبدن والأقنعة الواقية من الغازات ومعدات الرؤية الليلية.


وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في مؤتمر صحفي، بجانب وزيرة الدفاع أنيتا أناند -: إنها تنسق مع نظيرها البولندي لتسليم الشحنات إلى أوكرانيا.


وأضافت جولي - "تعمل كندا وحلفاؤها سويا لتزويد أوكرانيا بالأدوات التي يحتاجونها لمواصلة القتال. نسمع دعواتهم لمزيد من المساعدة، ونحن نقوم بدورنا".


فيما أكدت أناند أنه تم تسليم أكثر من 7 ملايين دولار من المساعدات العسكرية المميتة التي تعهدت بها كندا في السابق، مشددة على أن مهمة قتالية لمساعدة أوكرانيا "ليست متاحة" لكندا أو حلفاء الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة ، على الرغم من أن الناتو كان يعمل على تعزيز دفاعاته في المنطقة.
ولم تستبعد أناند تقديم مساعدات عسكرية قتالية إضافية لأوكرانيا.

الولايات المتحدة روسيا كندا قناة روسيا اليوم جاستن ترودو

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