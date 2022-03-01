عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مئات الأوكرانيون يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

دبابات
دبابات

منذ أن بدأت الهجمات الروسية على أوكرانيا؛ حثت السلطات، المدنيين، على الانضمام إلى الجيش؛ لحماية سيادتها والدفاع عن الوطن.

وفي حين هربت العديد من الحشود بحثًا عن الأمان؛ انضم الكثير من الأوكرانيين طواعية إلى الجيش ومن بين أولئك الذين ما زالوا يعيشون في البلاد؛ ظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي توضح الروح الأوكرانية التي لا تقهر.

ويظهر في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، عدد من المواطنين متحدون بينما يقف آخرون في وجه القوات ويندفعون نحو دبابة روسية بقوة.

نشرت وكالة فرانس برس تغريدة عبر حسابها على تويتر، جاء فيها: "الأوكرانيون يحاولون عرقلة طريق الدبابات الروسية".

وفي ضواحي كوريوكيفكا؛ منع الناس حركة الجنود الروس، وتشير التقارير إلى أن الجنود الروس توقفوا للسؤال عن الطريق، فحاصرهم السكان المحليين لمنعهم من التحرك نحو كييف".

من ناحية أخرى أزالت شركة أوكرانية مسئولة عن تطوير الطرق، لافتات الشوارع؛ لإرباك القوات الروسية.

وأوضحت الشركة في تحديث على فيسبوك: "إن اتصالات العدو ضعيفة، ولا يمكنهم التنقل على الأرض".. "دعونا نساعدهم على الوصول مباشرة إلى الجحيم.

أوكرانيا الأوكرانيين القوات الروسية الروسية الفرنسية أوكرانية الأوكرانية وكالة الأنباء الفرنسية دبابات دبابة روسية وكالة الأنباء وكالة فرانس برس الدبابات الروسية أوكرانيون اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

موضوعات متعلقة

ناسا تحذر: كويكب ضخم يقترب من الأرض خلال أيام

رسالة رعب على القنوات الروسية بعد اختراقها على يد هاكرز مجهولين

استبدلت الأحذية الناعمة بالبيادة.. ملكة جمال أوكرانيا تحارب روسيا

شبح كييف.. قصة طيار أوكراني مجهول أسقط 6 مقاتلات روسية

ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة.. طالبة في الصعيد تبتكر علاجًا لسرطان الثدي|فيديو

السم في العسل.. TikTok سلاح روسيا المضلل في الحرب على أوكرانيا

باستخدام السحر.. امرأة تهدد سكان قرية بالثعاببن السامة لسرقة أموالهم

نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا

ترشيحاتنا

طلب عاجل من أوكرانيا لـ محكمة العدل الدولية: يجب عقد جلسة استماع في أسرع وقت

مقتل 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي لوحدة عسكرية

أستاذ الفلسفة السياسية جامعة السوربون: الحرب على أوكرانيا نتيجتها محسومة لصالح روسيا | فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 1- 3- 2022

بعد إقرار اللائحة التنفيذية.. 4 إعلانات على الطرق العامة معفاة من التراخيص

هل يجوز صيام الإسراء والمعراج بنية حب رسول الله ؟.. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مئات الأوكرانيون يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

انتقاما من رئيسه.. أوكراني يدمر يختا روسيا بملايين الجنيهات

بأقصى سرعة.. لحظة اقتحام موتوسيكل لمتجر في فيتنام | فيديو

ناسا تحذر: كويكب ضخم يقترب من الأرض خلال أيام

فيديو

شاهد| مباراة استعراضية بين وزير الرياضة ومحافظي الوادي الجديد وأسوان ومطروح ضمن أولمبياد المحافظات الحدودية

تعرف على أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو جراف

«زعلانين مني».. ماذا قال الرئيس السيسي عن المرج والخصوص والمطرية ؟ "فيديو"

تايم سكوير.. شاهد| عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ