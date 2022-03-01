مئات الأوكرانيون يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

منذ أن بدأت الهجمات الروسية على أوكرانيا؛ حثت السلطات، المدنيين، على الانضمام إلى الجيش؛ لحماية سيادتها والدفاع عن الوطن.

وفي حين هربت العديد من الحشود بحثًا عن الأمان؛ انضم الكثير من الأوكرانيين طواعية إلى الجيش ومن بين أولئك الذين ما زالوا يعيشون في البلاد؛ ظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي توضح الروح الأوكرانية التي لا تقهر.

ويظهر في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، عدد من المواطنين متحدون بينما يقف آخرون في وجه القوات ويندفعون نحو دبابة روسية بقوة.

نشرت وكالة فرانس برس تغريدة عبر حسابها على تويتر، جاء فيها: "الأوكرانيون يحاولون عرقلة طريق الدبابات الروسية".

وفي ضواحي كوريوكيفكا؛ منع الناس حركة الجنود الروس، وتشير التقارير إلى أن الجنود الروس توقفوا للسؤال عن الطريق، فحاصرهم السكان المحليين لمنعهم من التحرك نحو كييف".

من ناحية أخرى أزالت شركة أوكرانية مسئولة عن تطوير الطرق، لافتات الشوارع؛ لإرباك القوات الروسية.

وأوضحت الشركة في تحديث على فيسبوك: "إن اتصالات العدو ضعيفة، ولا يمكنهم التنقل على الأرض".. "دعونا نساعدهم على الوصول مباشرة إلى الجحيم.