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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء عبد العال: موسيماني أفضل مدرب في مصر

علاء عبدالعال
علاء عبدالعال

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني أنه ينتمي إلى النادي الأهلي، ويري أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو الأفضل.

وأضاف علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" أنا أنتمي للنادي الأهلي.. ودائما أقول ذلك.. أنا تربيت في النادي الأهلي".

واضاف:" أرى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو أفضل مدرب فى مصر بجميع البطولات الذي حققها مع الفريق والنتائج الرائعة.

في سياق أخر أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن عدم تحقيق الإسماعيلي لأي فوز في الدوري هذا الموسم يعد كارثة، وذلك بعد فوز إيسترن كومباني على سيراميكا بهدف دون رد أمس .

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "علاء عبد العال دكتور فرق تُصارع على الهبوط، و ايسترن كومباني حقق فوزا هاما أمس على سيراميكا كليوباترا"

أضاف: "كان واضحا منذ فترة أن إيسترن كومباني يسير على الطريق الصحيح، وأصبح الإسماعيلي النادي الوحيد في الدوري المصري الذي لم يفز في أي مباراة هذا الموسم وهذه كارثة"

وعن تعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش قال: "تعادل منطقي".

ايسترن كومباني الأهلى موسيمانى علاء عبد العال سيراميكا

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