جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن تنظيم المؤتمرات العلمية.. الأسبوع المقبل

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية .

ومن هذه الدورات ينظم المركز دورة تنظيم المؤتمرات العلمية لاعضاء هيئة التدريس يومي الثلاثاء والأربعاء 8 : 9 مارس 2022.

جدير بالذكر انه قد اختتمت إدارة الجوالة و الخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة و جمعية المرشدات بالقاهرة وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدورة الرسمية للمعلومات العامة.

وخلال الدورة تم تدريب عدد 40 قائدة من عشائر كليات جامعة حلوان و شمل برنامج الدورة تنميه المهارات القيادية لقائدات عشائر كليات جامعة حلوان والتدريب الإرشادي والتعرف على تاريخ الحركة الإرشادية و الأهداف و المبادئ للحركة الإرشادية والإسعافات الأولية و التعرف على طرق البحث العلمي و حل المشكلات وإعداد الأبحاث الثقافية و التقارير الإرشادية وتقاليد الحركة الإرشادية.