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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاولا سرقة حلق طفلة.. أهالي البلينا بسوهاج يضبطون عاملين ويسلمهما للشرطة

صدى البلد

تمكن الأهالي بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، من ضبط عاملين، حال محاولتهما سرقة قرط ذهبي، من طفلة لم تبلغ سوى عامها العاشر من العُمر، وعلى الفور تم تسليمهما إلى مركز شرطة البلينا وتحرير محضرًا بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (محمد. ص. م - 30 سنة - سائق توك توك - ويقيم بناحية دائرة المركز)، بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط شخصين حال محاولتهما الشروع في سرقة القرط الذهبي الخاص بنجلة شقيقته الطفلة (حبيبة. ص. ع - 10 سنوات - تلميذة بالصف الخامس الإبتدائي - وتُقيم بذات الناحية).

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وبالانتقال والفحص تبين ضبط بعض الأهالي كل من:(عبد الرحيم. م. ع - 33 سنة - عامل - والسابق إتهامه في 6 قضايا سرقة متنوعة ومشاجرة وضرب، وكريم. س. ص - 16 سنة - عامل - ويقيمان دائرة محافظة قنا).

وأفاد المُبلِغ المذكور وعم الطفلة المدعو (عاطف. ع. ح - 52 سنة - إمام وخطيب مسجد - ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم، وأضافا بأنه أثناء عودة المذكورة من منزل عمها بذات الناحية عقب تلقيها درس تحفيظ القرآن الكريم 

قام المتهمان المذكوران بمحاولة سرقة القرط الذهبي الخاص بها إلا أنها دخلت مسرعة لمنزلها واستغاثت بأهليتها اللذين قاموا بمساعدة بعض الأهالي بضبطهما.

وبمواجهة المتهمين أقرا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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