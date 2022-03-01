تعمل الحكومة طوال الوقت على تأمين مخزون من القمح، يكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع، وهو ما أدى إلى زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن في عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سعة تخزينية حتى عام 2021.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "المشروع القومي لإنشاء الصوامع .. كيف يحافظ على مخزون القمح؟"، ومن المتوقع أيضا زيادة السعة التخزينية في الصوامع هذا العام وتصل إلى ما يقرب 3.6 مليون طن مع التوسع في إنشاء صوامع جديدة.

إنشاء الصوامع الجديدة أدى إلى الحفاظ على القمح الذي كان يهدر جزء كبير منه، كما أن مخزون القمح يكفي حاليا لأكثر من 4 أشهر ومع استلام القمح المحلي من المزارعين اعتبارا من منتصف أبريل المقبل سيؤدي ذلك إلى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم حتى نوفمبر أو نهاية العام الجاري.