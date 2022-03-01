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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد يوتيوب.. ميتا تعلن حظر RT وسبوتنيك في الاتحاد الأوروبي

ميتا تحظر RT وسبوتنيك
ميتا تحظر RT وسبوتنيك في الاتحاد الأوروبي

أعلنت شركة ميتا META تقييد الوصول إلى عدد من وسائل الإعلام الروسية الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أيام قليلة من قيام ميتا بحظرها من عرض الإعلانات على منصاتها في جميع دول العالم وحرمانها من تحقيق أى أرباح. 



وقال رئيس الشؤون العالمية لشركة ميتا ، نيك كليج ، في تغريدة له على موقع تويتر ، إن ميتا META تلقت طلبات من عدد من الحكومات والاتحاد الأوروبي لاتخاذ مزيد من الخطوات فيما يتعلق بوسائل الإعلام التي تسيطر عليها روسيا على منصاتها.

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وأضاف كليج أن شركة ميتا ستواصل العمل عن كثب مع الحكومات بشأن هذه القضية.

 

وبحسب صحفية الإندبندنت The Independent فإن الاتحاد الأوروبي قال إنه سيحظر شبكة التلفزيون الروسية المملوكة للدولة ووكالة سبوتنيك للأنباء ، كما توقفت شركات الاتصالات الكندية عن تقديم قناة RT.


وتأتى الخطوة بعدما برز نشاط وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي كمسألة خلافية لشركات التكنولوجيا الكبرى خلال الغزو الروسي لأوكرانيا ، والذي تسميه موسكو "عملية خاصة"، فيما تعترض عليه جميع دول الاتحاد الأوروبي التى تصفه بالغزو والاعتداء الروسي على أوكرانيا.

 

وفقا لوكالة رويترز فإن عدد كبير من شركات التكنولوجيا قد أخذ إجراءات مماثلة كما ينتظر أخذ المزيد من القرارات ضد روسيا خلال الساعات والأيام المقبلة.

 

يوتيوب YouTube يحظر القنوات الروسية من تحقيق الربح

 

وقرر يوتيوب YouTube وقف عدد من القنوات الإعلامية الروسية ومنعها من تحقيق الإيرادات على خدمة الفيديوحيث شمل الحظر قنوات RT المملوكة للدولة حيث قال موقع يوتيوب YouTube في بيان: "في ضوء الظروف الاستثنائية في أوكرانيا.. نوقف مؤقتًا قدرة عدد من القنوات على تحقيق الربح على يوتيوب".

 

تويتر يوقف مؤقتًا جميع الإعلانات في روسيا ويمنعها من الربح  
 


وقال تويتر ، الذي قرر حظر إعلانات وسائل الإعلام الروسية منذ عام 2019 ، إنه أوقف مؤقتًا جميع الإعلانات في أوكرانيا وروسيا "لضمان التأكيد على  معلومات السلامة العامة ، كما حظر  الإعلانات على منصاتها في جميع دول العالم وحرمانها من الأرباح.

 

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وبعث نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخايلو فيدورو، من المدير التنفيذي لآبل  لتيم كوك،  رسالة قال فيها  "أناشدك وأنا متأكد من أنك لن تسمع فحسب ، بل ستفعل أيضًا كل ما هو ممكن لحماية أوكرانيا وأوروبا ، وأخيراً ، العالم الديمقراطي بأسره من العدوان الاستبدادي الدموي، للتوقف عن تقديم خدمات ومنتجات Apple آبل إلى الاتحاد الروسي ، بما في ذلك حظر الوصول إلى متجر التطبيقات".
 

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