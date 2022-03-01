رئيس بيلاروسيا يطلب من بوتين نشر صوايخ S-400 إضافية غرب مينسك

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، نشر قذائف S-400 إضافية غرب مينسك.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ذكر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه طلب من نظيره بوتين نشر منظومة صواريخ S-400 إضافية غرب مينسك.

ونقل عن لوكاشينكو قوله إن الصواريخ ضرورية للدفاع عن أراضي بيلاروسيا.

ومنذ قليل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، اليوم الثلاثاء، ضرورة فرض حظر جوي فوق أوكرانيا، وتسريع العمل لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلنيسكي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه تحدث خلال مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس عن القصف الروسي للأحياء السكنية في المدن الأوكرانية.

وأكد ضرورة فرض حظر جوي فوق أوكرانيا، وتسريع العمل على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ودخلت العملية العسكرية الروسية التي أعلن عنها بوتين ضد أوكرانيا، يومها السادس، وسط تنديد الدول الغربية وتشديد عقوباتها الاقتصادية ضد موسكو.