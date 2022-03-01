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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون: فرضنا أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا.. وبوتين أخطأ في حساباته

جونسون وبوتين
جونسون وبوتين

قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا وحلفاءها فرضوا أكبر حزمة عقوبات على الإطلاق ضد روسيا في تاريخ دول مجموعة العشرين.

وقال جونسون في تصريحات صحفية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا ولم يتوقع حجم المقاومة، مشيرا إلي أن الشعب الأوكراني يقاتل عدو يسعى إلى إخضاعه.

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وأضاف جونسون أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية في دعم الأوكرانيين ضد العدوان.

وتابع: “العالم توحد لدعم الشعب الأوكراني في مواجهة طموحات بوتين”.

و قال جان كاستكس، رئيس وزراء فرنسا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "كذب" على الرئيس ماكرون والمجتمع الدولي وشعبه.

وأكد كاستكس، في تصريحات صحفية أنه يجب ألا نترك "أفعال الحرب" تمر دون عقاب. 

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