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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاقم الأزمة الأوكرانية.. بلينكن يطالب باستبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت لفرار نصف مليون شخص، مدينًا محاولة موسكو إسقاط حكومة كييف المنتخبة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، دعا بلينكن روسيا إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا دون شروط، مؤكدًا ضرورة استبعاد موسكو من مجلس حقوق الإنسان.

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وأوضح أن هناك انتهاكات كثيرة من قبل روسيا في أوكرانيا، والتي تتزايد ساعة بعد ساعة، وتصيب المستشفيات والمدارس، مؤكدًا أن انتصار بوتين سيفاقم الأزمة الإنسانية والحقوقية في أوكرانيا.

ومنذ قليل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، اليوم الثلاثاء، ضرورة فرض حظر جوي فوق أوكرانيا، وتسريع العمل لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلنيسكي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه تحدث خلال مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس عن القصف الروسي للأحياء السكنية في المدن الأوكرانية.

وأكد ضرورة فرض حظر جوي فوق أوكرانيا، وتسريع العمل على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

روسيا أوكرانيا حقوق الإنسان وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن

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