ممثلة إفريقيا لدى الأمم المتحدة : مجلس الأمن يجب أن يمارس صلاحياته كاملة في حل الأزمة الأوكرانية..فيديو

قالت ممثل أفريقيا لدى الأمم المتحدة ، إننا نحتاج إلى مجلس يتخلص من إرث الحرب الباردة حتى يتثنى لجميع الدول العالم أن تسوي النزاعات على النحو الملائم لبناء عالم اكثر أنصافا.

وأضافت ممثل أفريقيا لدي الأمم المتحدة خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن ، إن مجلس الأمن يجب أن يستخدم الأدوات المتاحة دعما للتسوية السلمية لهذه المنازعة ويجب أن نجد حل مستدام للنزاع في أوكرانيا .

وأوضحت ممثل أفريقيا لدي الأمم المتحدة، إن المبادرات الإقليمية يجب دعمها بما فيها مبادرة مينسك ، مشيرة إلي أن مجلس الأمن يجب أن يمارس صلاحياته كاملة في حل الأزمة الأوكرانية .