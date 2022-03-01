التعليم العالي: الرئيس كان يتابع تطورات الوصول للقاح كورونا المصري



قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كان هناك ثقة من القيادة السياسية في تصنيع لقاح مصر ضد فيروس كورونا متمثلة في الرئيس وكان هناك متابعة كبيرة منه لأهمية سرعة إنجاز اللقاحات .



أضاف "عبد الغفار" خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا المُستجد "إيجي فاكس"، أن إجراء التجارب في القصر العيني هو وضع آمن كما أن التجارب تسير بأفضل نتائج حتى الآن .

وعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء للإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا المُستجد "إيجي فاكس"، في وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ودكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية ، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

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