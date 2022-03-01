بتهمة التجسس.. أمريكا تطالب دبلوماسيا روسيا في البعثة الأممية بالمغادرة

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دبلوماسيًا روسيًا في الأمم المتحدة بالتجسس لحساب موسكو، مطالبة إياه بمغادرة أراضيها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "أمس، بدأت الولايات المتحدة أيضًا عملية ترحيل أحد عملاء المخابرات الروسية الذي يعمل في الأمم المتحدة والذي أساء استخدام امتيازات الإقامة في الولايات المتحدة".

ويضاف طرد الروسي الذي يعمل لدى الأمم المتحدة إلى الدبلوماسيين الأممين الـ12 الذين أمرتهم واشنطن أيضًا بمغادرة البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وكانت أمريكا، أبلغت أمس الإثنين، مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بطرد 12 عضوا من بعثته.

وقال نيبينزيا، إن “واشنطن اتخذت خطوة عدائية جديدة ضد بعثتنا في الأمم المتحدة وأبلغتنا بطرد 12 عضوا من البعثة”.

وأوضح أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "العملية الخاصة" في أوكرانيا لم يكن مقصورا على الشرق.

وقال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استمرت أكثر من 30 دقيقة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ذكر مسؤول بالبيت الأبيض، أن اتصالا هاتفيا استمر لمدة 30 دقيقة بين الرئيس بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط اقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف.

فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن هاتفيًا العقوبات على روسيا والمساعدات الدفاعية لكييف.

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "للتو تحدثت مع الرئيس الأمريكي هاتفيًا، وبحثت معه العقوبات ضد روسيا والمساعدة الدفاعية لأوكرانيا".

وتابع قوله: "يجب أن نوقف العدوان الروسي في أسرع وقت ممكن. شكرا لدعمكم!".

ويواجه الجيش الأوكراني هجوما كبيرا من القوات الروسية على كييف وخاركيف وميناء ماريوبول ومدن أخرى، لليوم السادس.

فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأوروبيين للتحرك إلى تشديد العقوبات على روسيا.

وطلب الجيش الروسي، اليوم، الثلاثاء من المدنيين في كييف المقيمين قرب منشآت لأجهزة الأمن الأوكرانية المغادرة.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن وزارة الداخلية، بأن قصفا روسيا استهدف مبنى التلفزيون الأوكراني في العاصمة كييف قبل قليل.

وقالت تقارير إعلامية أوكرانية، إن بث التلفزيون الأوكراني في كييف انقطع بعد تعرضه للقصف الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش تواصل توجيه ضربات مدمرة للرد على الجيش الروسي.

وأوضحت الدفاع الأوكرانية، أن روسيا خططت لحسم المعركة خلال يومين لكنها تفاجأت.