عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتهمة التجسس.. أمريكا تطالب دبلوماسيا روسيا في البعثة الأممية بالمغادرة

علم أمريكا
علم أمريكا

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دبلوماسيًا روسيًا في الأمم المتحدة بالتجسس لحساب موسكو، مطالبة إياه بمغادرة أراضيها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "أمس، بدأت الولايات المتحدة أيضًا عملية ترحيل أحد عملاء المخابرات الروسية الذي يعمل في الأمم المتحدة والذي أساء استخدام امتيازات الإقامة في الولايات المتحدة". 

ويضاف طرد الروسي الذي يعمل لدى الأمم المتحدة إلى الدبلوماسيين الأممين الـ12 الذين أمرتهم واشنطن أيضًا بمغادرة البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

أمريكا تتفق مع 30 دولة على إطلاق 60 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

البرلمان الأوروبي يدعو لمنح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للاتحاد

وكانت أمريكا، أبلغت أمس الإثنين، مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بطرد 12 عضوا من بعثته.

وقال نيبينزيا، إن “واشنطن اتخذت خطوة عدائية جديدة ضد بعثتنا في الأمم المتحدة وأبلغتنا بطرد 12 عضوا من البعثة”.

وأوضح أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "العملية الخاصة" في أوكرانيا لم يكن مقصورا على الشرق.

وقال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استمرت أكثر من 30 دقيقة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ذكر مسؤول بالبيت الأبيض، أن اتصالا هاتفيا استمر لمدة 30 دقيقة بين الرئيس بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط اقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف.

فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن هاتفيًا العقوبات على روسيا والمساعدات الدفاعية لكييف.

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "للتو تحدثت مع الرئيس الأمريكي هاتفيًا، وبحثت معه العقوبات ضد روسيا والمساعدة الدفاعية لأوكرانيا".

وتابع قوله: "يجب أن نوقف العدوان الروسي في أسرع وقت ممكن. شكرا لدعمكم!".

ويواجه الجيش الأوكراني هجوما كبيرا من القوات الروسية على كييف وخاركيف وميناء ماريوبول ومدن أخرى، لليوم السادس.

فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأوروبيين للتحرك إلى تشديد العقوبات على روسيا.

وطلب الجيش الروسي، اليوم، الثلاثاء من المدنيين في كييف المقيمين قرب منشآت لأجهزة الأمن الأوكرانية المغادرة.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن وزارة الداخلية، بأن قصفا روسيا استهدف مبنى التلفزيون الأوكراني في العاصمة كييف قبل قليل.

وقالت تقارير إعلامية أوكرانية، إن بث التلفزيون الأوكراني في كييف انقطع بعد تعرضه للقصف الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش تواصل توجيه ضربات مدمرة للرد على الجيش الروسي.

وأوضحت الدفاع الأوكرانية، أن روسيا خططت لحسم المعركة خلال يومين لكنها تفاجأت.

أمريكا روسيا الولايات المتحدة الامريكية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة بداية من اليوم

ترشيحاتنا

براتب 50 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يقدم عرضا خرافيا لـ مبابي

ما هي خدمة Starlink للإنترنت الممنوحة لأوكرانيا من إيلون ماسك وكيف تعمل؟

الحرب الروسية الأوكرانية.. الوضع يزداد تأزما.. وقلق غربي من تحالف بكين وموسكو

أغضب ماجدة الرومي.. التفاصيل الكاملة للعثور على جثة العازف اللبناني جون حداد داخل شقته بالشيخ زايد

الأرصاد : 19 يوما وينتهي فصل الشتاء.. فيديو

سيرك أحمر.. الأهلي يسجل أسرع ثلاثية في الدوري الممتاز أمام فاركو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة .. فيديو وصور

أول صور لعودة المواطنين المصريين من بوخارست

طريقة عمل القلقاس بأكثر من طريقة بالسلق والطماطم والفرن

بليك ليفلي تساند زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلم The Adam Project

فيديو

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة .. فيديو وصور

متغطرس.. تعرف على شروط بوتين لإنهاء الحرب على أوكرانيا |فيديوجراف

مشكلة القمح والسكر ورغيف العيش .. أبرز 10 تصريحات لوزير التموين مع أحمد موسى ..فيديوجراف

هدية المرأة بعد سن الـ 45.. مميزات غير مسبوقة للسيدات من الدولة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ