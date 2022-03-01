صناعة النواب تطالب بدعم المصانع لخفض أسعار السيارات وزيادة الصادرات

قالت ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجه الدولة لـ توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع و شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة السيارات الكهربائية بكافة أنواعها وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، أمر مهم وضرورى، ولكن يجب أن تتجه الدولة إلى فكرة دعم المصنعين فى جميع المجالات.

انخفاض أسعار السيارات

وأكدت “متى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه يجب أن تتكاتف جميع الوزارات من أجل دعم المصانع وأصحابها فى مصر عن طريق خفض أسعار الغاز والكهرباء والنقل والضرائب وغيرها لزيادة الصادرات للخارج والتوسع فى الصناعات الاخرى مثل السيارات والاجهزة الكهربائية وغيرها من أجل زيادة المعروض في السوق والتصدير للخارج ما ينعكس على خفض أسعار السيارات فى مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الاستفادة من خبرات تركيا والصين وإسبانيا والدول الخارجية فى تصنيع السيارات والأدوات والاجهزة الاخرى، مؤكدة أنه حتى الان مصر تقوم بعملية تجميع قطع السيارات فقط دون تصنيعها.

وتابعت "لجنة الصناعة فتحت ملف الصناعات وقامت بحصر جميع المشاكل التى تواجه المصنعين وهي في صدد عرضها على الوزارات المعنية لحلها.

وأكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة السيارات الكهربائية بكافة أنواعها , وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة .

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع و شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل.

يأتي البروتوكول في إطار جهود مستمرة تقوم بها الهيئة العربية لتصنيع، لتنفيذ توجيهات الرئيس"السيسي"بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل ، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر.

وفي هذا السياق , أوضح " التراس" أنه تم الاتفاق على التكامل والتصنيع المشترك للأوتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لتشغيل الإنتاج والإشراف ومراقبة الجودة وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة، لافتا إلى أن هذه السيارة يتوافر فيها كافة اشتراطات حماية البيئة .

وأشار "التراس" إلى أن التعاون يتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي لتتعدى نسبة 60 % وأفضل سعر بيع منافس.

كما ذكر "التراس" أننا نستهدف بهذا التعاون تطوير خدمة نقل الركاب بالقاهرة الكبرى، المدن السياحية مثل مدينة شرم الشيخ، العاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الجديدة، وتقديم منظومة تشغيل وادارة الكترونية ذكية لخدمة النقل الجماعي تعمل طبقا للمعايير العالمية للنقل الحضري المستدام داخل المدن, لافتا للتوسع مستقبلا لتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية والعربية .

وفي سياق متصل، أكد "التراس"، أهمية ضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية بكافة أنواعها ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية بما يحقق صالح المستهلك، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائى للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.

من جانبه، أكد "محيي الدين جيوشي" رئيس مجلس إدارة شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، على أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لثقتنا في هذا الصرح الصناعي الوطني والمتطور دائما مما يضمن تحقيق أهدافنا المشتركة وتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية بمواصفات قياسية عالمية بنسب تصنيع محلي متزايدة ,ما يساهم في جعل السوق المصري مركزاً لتصدير الأوتوبيسات الكهربائية للأسواق الخارجية .

كما أكد "خالد محيي الدين جيوشي نائب رئيس الشركة"، أن شركة جيوشي تولي أهمية خاصة بتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية والصناعات المغذية لها، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية.