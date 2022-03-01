ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على فاركو برباعية

داوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جراحه الإفريقية وفاز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ، في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

وكان الأهلي قد تجرع هزيمة مفاجئة أمام صن داونز بهدف نظيف فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

فوز الاهلي على فاركو رفع رصيده إلى النقطة 25 فى صدارة جدول رتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فاركو عند 15 نقطة فى المركز السابع.

وتمكن لاعبو القلعة الحمراء من الفوز أمام فاركو بنتيجة 4-1 خلال مباراة اليوم، في المواجهة الرسمية الأولى للفريقين ببطولة الدوري.

وشهدت الجولة الحادية عشر إقامة 7 مباريات، حيث فاز فيوتشر على المقاولون العرب بهدفٍ وحيد، وسموحة على غزل المحلة بثنائية نظيفة.

وحقق ايسترن كومباني أول فوز له في بطولة الدوري، عندما انتصر على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفٍ وحيد.

وتعادل طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري بهدفٍ لمثله، فيما انتصر البنك الأهلي على الجونة.

وواصل الإسماعيلي تعثره بالتعادل مع مصر المقاصة بهدفين لمثليهما في المباراة التي شهدت إهدار الدراويش لركلتي جزاء.

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي على فاركو.



1- الأهلي 25 نقطة

2- بيراميدز 23 نقطة

3- سموحة 22 نقطة

4- الزمالك 19 نقطة

5- المصري 15 نقطة

6- فيوتشر اف سي 15 نقطة

7- فاركو 15 نقطة

8- البنك الأهلي 14 نقطة

9- الاتحاد السكندري 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- إنبي 13 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

13- غزل المحلة 12 نقطة

14- طلائع الجيش 10 نقاط

15- مصر المقاصة 9 نقاط

16- المقاولون العرب 8 نقاط

17- ايسترن كومباني 6 نقاط

18- الإسماعيلي 4 نقاط