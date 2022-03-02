عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية تمثل ضغطًا على الموارد.. وكل سنة بنزيد دولة|فيديو

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع تنمية الأسرة المصرية هام جدًا؛ لكون الدولة المصرية بذلت جهودًا خلال السنوات الماضية في جميع المجالات لبناء الإنسان، وهناك خطة تنمية شاملة ومشروع "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري. 


وأضافت هالة السعيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة تن، أن الهدف الأصيل لما تقوم به الدولة هو تحسين جودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى أن ما تحقق كان سيكون له مردود أفضل حال ضبط معدل النمو السكاني، مشيرة إلى أننا شهدنا زيادة 25 مليون مواطن خلال 10 سنوات بمعدل 2.5 مليون مواطن سنويًا، معقبة: «كل سنة بنزيد دولة جنب مصر، والموارد الطبيعية محدودة، والدولة لها دخل مثل رب الأسرة، والزيادة السكانية تمثل ضغطا شديدا على الموارد».


وتابعت وزيرة التخطيط، أنه كان من المهم وضع خطة لتكامل جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن هناك مؤشرًا لرأس المال البشري يعكس جودة صحة وتغذية المواطنين وإنتاجهم ودرجة ذكائهم، منوهة بأن هناك فجوة والدولة حاليًا توفر كثيرًا من الفرص التدريبية المجانية، ولا بد أن نحرص على الالتحاق بهذه الفرص باستمرار وعدم الاكتفاء بالشهادة، فكلما زادت المهارات زادت الفرص في الاختيار، مشددة على أن رأس المال البشري أهم ما يحسن وضع الدول على مستوى العالم.


وأردفت، أن الأزمة الجيوسياسية العالمية بين روسيا وأوكرانيا في بدايتها ونعكف لوضع مجموعة من السيناريوهات حول التأثيرات المتوقعة، مطمئنة المواطنين أننا لدينا قدر كبير من الاحتياطي الاستراتيجي في السلع الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه خلال جائحة كورونا لم نشعر بأي نقص في السلع في مصر. 
 

هالة السعيد وزيرة التخطيط مشروع تنمية الاسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

هدية المرأة بعد سن الـ 45.. مميزات غير مسبوقة للسيدات من الدولة

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

ترشيحاتنا

كاتب صحفي: بوتين منح الغرب فرصة لـ «شيطنة روسيا» |فيديو

بايدن أمام الكونجرس: بوتين بات معزولا عن العالم.. والعقوبات ستضعف الجيش الروسي لعقود

من بينهم نجم الزمالك.. مدرب الأهلي يختار أفضل 3 حراس في قارة إفريقيا

بايدن في خطاب «حال الاتحاد»: روسيا رفضت الحلول الدبلوماسية وكانت تخطط للحرب

فورين بوليسي: النزاع الروسي الأوكراني يُنذر بأزمة طاقة على غرار صدمة النفط في 1973

وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية تمثل ضغطًا على الموارد.. وكل سنة بنزيد دولة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة العازف اللبناني جون حداد داخل شقته بالشيخ زايد

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

فيديو

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

عنبة يثير الجدل باتجاهه لاعتزال الغناء.. فيديو جراف

لطيفة تدخل في نوبة بكاء خلال برنامج ABtalks بسبب والدها

تعرف على المدربين المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

اﻟﻤﺰﻳﺪ