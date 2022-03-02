عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 2-3-2022

سعر صرف الدولار الأمريكي
سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 2-3-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

واستقرت أسعار الدولار الأمريكي اليوم، وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 15.68 جنيه في  مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر صرف الدولار الأمريكي:


البنك المركزي المصري
15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.78 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي
15.68 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

رشاد عبده: اتفاقيات التعاون مع الأردن تعزز الاقتصاد المصري

ببطاقة الرقم القومي.. احصل على قرض الطاقة الشمسية من البنوك


أسعار صرف الدولار الأمريكي:

بنك الإمارات دبي الوطني
15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك كريدي اجريكول
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.


أسعار صرف الدولار الأمريكي:

بنك بلوم
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران للتنمية
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.


أسعار صرف الدولار الأمريكي:

المصرف المتحد
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك عودة
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك المشرق
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي:


بنك التنمية الصناعي
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الأول
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المتحد
15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.


أسعار صرف الدولار الأمريكي:


بنك فيصل الاسلامي
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك HSBC

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك مصر
15.64 جنيه للشراء، مقابل 15.74 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء، وسعر 15.74 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكى أسعار الدولار أسعار الدولار البنك المركزي المصري اسعار صرف الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

طقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق وشديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

ترشيحاتنا

في غياب مؤثر لـ طارق حامد.. الزمالك يواجه قيوتشر بالدوري الممتاز اليوم

جدعنة المصريين.. ميسرة مقلد يستقبل 60 طالبا من أوكرانيا في فيينا| خاص

خرج لشراء الطعام تحت القصف.. مصرع طالب هندي في خاركيف الأوكرانية|تفاصيل

رسالة نارية من أسامة نبيه لمن ينوي الرحيل عن الزمالك

بايدن: طرح 30 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي في الأسواق|فيديو

مبادرة علاج ضعف السمع: فحص 2 مليون و650 ألف طفل من حديثي الولادة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة العازف اللبناني جون حداد داخل شقته بالشيخ زايد

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

فيديو

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

عنبة يثير الجدل باتجاهه لاعتزال الغناء.. فيديو جراف

لطيفة تدخل في نوبة بكاء خلال برنامج ABtalks بسبب والدها

تعرف على المدربين المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

اﻟﻤﺰﻳﺪ