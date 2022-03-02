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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 2 – 3 – 2022

العملات الأجنبية-
العملات الأجنبية- أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 2 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 2 – 3 – 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.3463 جنيه، والبيع 17.6807 جنيه.

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الجنيه الإسترليني للشراء 20.809 جنيه، والبيع 21.1498 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.283 جنيه، والبيع 12.4388 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.3321 جنيه، والبيع 2.3768 جنيه.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي للشراء 1.7578 جنيه، والبيع 1.7952 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.6176 جنيه، والبيع 1.6659 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9908 جنيه، والبيع 17.2003 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.567 جنيه، والبيع 13.7192 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.3281 جنيه، والبيع 11.4729 جنيه.

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