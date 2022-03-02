محمد شريف يحتفل بفوز الأهلي على فاركو: الحمد لله

احتفل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفوز فريقه علي فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري.



ونشر محمد شريف عبر حسابه علي انستجرام صورا له من احداث المباراة بعد تألقه واحرازه هدف وعلق عليها "الحمد لله".

وكان الأهلي قد تجرع هزيمة مفاجئة أمام صن داونز بهدف نظيف فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

فوز الاهلي على فاركو رفع رصيده إلى النقطة 25 فى صدارة جدول رتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فاركو عند 15 نقطة فى المركز السابع.