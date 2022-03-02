أحدث ظهور لـ وفاء عامر عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وتألقت وفاء عامر بإطلالة جذابة مرتدية توب انيق، تاركة خصلات شعرها بلوك كيرلي جذاب، مع ميك أب هادئ يبرز ملامح وجهها، مما حازت على إعجاب متابعيها .



تواصل الفنانة وفاء عامر تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل بيت الشدة ، المقرر أن تخوض به الماراثون الرمضاني القادم ، ويشاركها في العمل ابنها عمر في اول تجربه التمثيلية .



بيت الشدة” من بطولة وفاء عامر ونهال عنبر وعبير صبرى وأحمد عبد العزيز وإيهاب فهمى، ومن إخراج وسام المدنى وتأليف ناجى عبد الله وإنتاج تامر الدسوقى.