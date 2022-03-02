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أخبار العالم

الجيش الروسي يسيطر على مدينة خيرسون الأوكرانية.. والمظلات تهاجم مستشفى محلياً بـ«خاركيف»

إعلام أمريكي: روسيا
إعلام أمريكي: روسيا تسيطر على مدينة خيرسون الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن روسيا ربما سيطرت على وسط مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا يومه السابع.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنها حصلت على لقطات مصورة تظهر آليات عسكرية روسية بالمدينة، وتمكنت من تحديد الموقع الجغرافي، والتحقق من صحتها.

وقالت القناة الأمريكية إن هذه اللقطات تظهر آليات عسكرية روسية شمال خيرسون، ومركبات عسكرية روسية متوقفة في ميدان سفوبودي وسط المدينة حيث يقع مبنى الإدارة الإقليمية.

وأوضحت أن الأوضاع تشير إلى أن الروس يتحركون في جميع أنحاء خيرسون، دون عوائق على ما يبدو، كما أن القوات الروسية من القرم تقدمت وأقامت معبراً عبر نهر دنيبر.

بدوره، أكد عمدة مدينة خيرسون الأوكرانية، أن القوات الروسية سيطرت على الميناء النهري ومحطة السكك الحديدية في خيرسون.

على جانب آخر، أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية منقولة جوا نفذت إنزالاً في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني في بيان إن "قوات مظلات روسية هبطت في خاركيف.. وهاجمت مستشفى محلياً"، مضيفا أن "هناك قتال يدور الآن بين الغزاة والأوكرانيين".

ويوم الثلاثاء، كثفت روسيا هجومها على العاصمة كييف وخاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وقصفت القوات الروسية دار أوبرا وقاعة للحفلات الموسيقية ومكاتب حكومية في ميدان الحرية، وسط مدينة خاركيف الأوكرانية، وأكد مسؤولون أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 35 جراء القصف.

وتقع مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا، ويبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، غالبيتهم ينطقون بالروسية.

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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