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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 2-3-2022

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأربعاء ، والتي جاءت كالتالي:

 سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو  17.68 جنيه للبيع و17.42 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.14 جنيه للبيع 20.93 جنيه للشراء.

 سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  51.96 جنيه للبيع و49.66  للشراء.
 

الدولار الأمريكى أسعار العملات دولار سعر الدولار الدولار اخبار توك شو

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