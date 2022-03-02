لمتابعة سير العمل.. حملة على الوحدات الصحية بكفر شكر فى القليوبية| صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر فى القليوبية حملة للمرور على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل والخدمات التى تقدم للمرضى ومدى تواجد الأطقم الطبية بالوحدة الصحية بأسنيت وكفر منصور.



وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الحملة جاءت فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات بالمرور ومتابعة نظام العمل داخل الوحدة والتأكد من مدى انتظام وتواجد الأطقم الطبية داخل الوحدة الصحية وخدمة المرضى.



وأشار عبدالمنعم إلى أنه تم متابعة التأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات التعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حيث تبين وجود بعض المخالفات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لراحة وخدمة المرضى وانتظام العمل.



من ناحية اخرى تابع الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية تنفيذ مشروع مستشفى الخانكة المركزي الجديدة تمهيدا للاستلام من الشركة المنفذة حيث اطمئن على نسب التنفيذ والتي بلغت نسبتها 99% في إطار التطوير والارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات.



وتفقد وكيل وزارة الصحة أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية.



وأكد أن المستشفى يضم ٤ مباني رئيسية الاستقبال والطوارئ ومبني العيادات والكلي الصناعي ومبني العلاج الطبيعي والأسنان وسكن الأطباء ومبني الإقامة والذي يتضمن غرفة أشعة مقطعية ومعامل للتحاليل ولفت إلى أن التسليم النهائى للمستشفى سيكون في القريب العاجل.



كما تفقد وكيل وزارة الصحة الوحدة الصحية بقرية مشتهر التابعة للإدارة الصحية في طوخ وذلك لمتابعة أعمال الوحدة وانتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، حيث تفقد العيادات الطبية المختلفة وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة وأكد على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضى المترددين.



كما تابع مركز اللقاح وتوافر اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد وإنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين إلكترونيًا وعمل الموافقة المستنيرة، والتطعيم. مع توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير على المواطنين، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وانهاء الإجراءات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن المراكز تعمل من الساعة ٩صباحا وحتي ٩مساء.

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