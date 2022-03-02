بولندا تستقبل أكثر من 450 ألف لاجئ منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا

أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد اللاجئين الذين فروا إليها منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى أكثر من 450 ألف شخص.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال نائب وزير الداخلية باول سفيرناكر، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 450 ألف شخص دخلوا إلى البلاد من أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الخميس الماضي.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين دخلوا بولندا انخفض بشكل طفيف يوم الثلاثاء إلى 98 ألفًا من رقم قياسي تجاوز 100 ألف يوم الاثنين.

ويسمح بدخول النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتم رفض الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، من عبور الحدود وفقا لمرسوم التعبئة العامة الذي وقعه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الماضي في أعقاب الغزو الروسية.

وأعربت بولندا أمس، الثلاثاء، عن دعمها انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، حيث طلب زيلينسكي الأمر من أوروبا.

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إنه سيبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية مسألة دعم أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي.