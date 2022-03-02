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رئيس التحرير
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أخبار العالم

قوات دونيستك الشعبية تعلن محاصرة مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا

قوات دونيستك الشعبية
قوات دونيستك الشعبية تعلن محاصرة مدينة ماريوبول الساحلية جنو

أعلنت قوات دونيتسك الانفصالية، اليوم الأربعاء،  أنها تحاصر مدينة ماريوبول الساحلية ، جنوب أوكرانيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال ممثل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ونائب رئيس الشرطة، إدوارد باسورين، إنه تم فرض الحصار على مدينة مريوبول الاستراتيجية الواقعة في مقاطعة دونيتسك على شاطئ بحر آزوف.

وأضاف باسورين: "يجب بذل كل الجهود لتجنيب الناس (هناك) أي أذى"، معربا عن أمله بأن يبدأ السكان المدنيون في مغادرة ماريوبول اليوم.

وبالأمس، صرح باسورين بأن الجيش الروسي وبالتعاون مع قوات دونيتسك، قام بتنظيم ممرين إنسانيين لمغادرة سكان ماريوبول.

وأضاف باسورين: "بالنسبة لجميع المدنيين الذين أعربوا عن رغبتهم في المغادرة مؤقتا إلى مكان آمن، يقوم الجيش الروسي بالتعاون مع قيادة قوات دونيتسك، بتنظيم ممرين إنسانيين لهذا الغرض". ووفقا له يمكن استخدام الممرين لمغادرة المدينة حتى 2 مارس.

وأكد باسورين، أن روسيا مستعدة لاستقبال وإيواء المواطنين من ماريوبول.

وجاء هذا التصريح بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء أن وصول الوحدات الأوكرانية إلى شواطئ بحر آزوف بات مقطوعا بشكل كامل، موضحة أن "مفارز أمامية لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقدمت إلى حدود مقاطعة دونيتسك حيث التقت القوات الروسية التي سيطرت على مناطق على طول شاطئ البحر".

وأعلن حاكم ماريوبول الأوكرانية، أمس الثلاثاء، عن تعرض المدينة  الساحلية لقصف روسي متواصل  أدى لقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية، في اليوم السادس من الغزو الروسي على البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال  عمدة ماريوبول، فاديم بريكينكو: في بث مباشر على التلفزيون الأوكراني: "إنهم يقصفوننا بالمدفعية".

وأضاف" "لدينا بنية تحتية مدنية متضررة كالمدارس والمنازل. وهناك الكثير من الجرحى.. هناك نساء وأطفال قتلى".

وقد أفاد محافظ مقاطعة دونيتسك بانقطاع الكهرباء عن مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا وسط الهجمات الروسية.

واعترف زعيم الانفصاليين المواليين لروسيا في دونيتسك بأن القوات تهدف إلى السيطرة على ميناء ماريوبول الأوكراني.

وبدوره، دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أمس الثلاثاء، إلى فرض عزلة دولية كاملة على روسيا بعد قصف وصفه "بالهجمي" لمدينتي خاركيف وماريوبول.
 

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