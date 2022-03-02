الفضاء الروسية تنفي الإشاعات بشأن فقدان الاتصال بالأقمار الصناعية لموسكو

نفى دميتري روجوزين، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، الإشاعات حول فقدان الاتصال بالأقمار الصناعية الروسية بسبب هجوم قراصنة.



ووفقا لموقع /سبوتنيك/ الروسي نشر روجوزين تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "تعمل جميع مراكز التحكم في العمليات الفضائية لدينا بشكل طبيعي".



وأُعلن، في وقت سابق، في عدد من قنوات تليجرام أن مجموعة قراصنة NB65، مرتبطة بمجموعة Anonymous، اخترقت اتصالات "روسكوسموس" مع الأقمار الصناعية الروسية.



وأعلنت وكالة الفضاء الروسية وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو، فيا يتعلق بتنظيم عمليات إطلاق فضائية من قاعدة كورو الفضائية وسحبت موظفيها الفنيين، بما في ذلك طاقم الإطلاق الموحد، من جيانا الفرنسية.