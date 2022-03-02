الرئيس السيسى عن اشتراطات البناء الجديدة:مش ضد الناس ومش هنزايد على بلدنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “إن الإشتراطات التي تمت بتراخيص البناء ليست ضد الناس، وعلشان كدا قلناها على المناطق الزحمة، زى الإسكندرية بتلاقي الأبراج 16 أو 17 دور على شوارع 6 متر، أى أنها تعتبر كتلة بشكل أو بآخر، ولن نزايد على بلدنا”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق: “طب ما إحنا خلاص بنعمل فى برج العرب مدينة وفى العلمين مدينة، من أجل توفير السكن المطلوب للمحافظة، مش هقولك إني هقفل عليك، لا لا”.

وتابع: “ولو أنا مع الدكتور مصطفى دلوقتي جه الدكتور عاصم قالي أنا عايز أدخل فى برنامج للقاهرة والجيزة بـ100 ألف وحدة سكنية هقوله أنا جاهز، لأننا مش هنسيب الناس كدا”.