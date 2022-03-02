أي طلب على الشقق هنلبيه..الرئيس السيسي للمواطنين: موضوع الإسكان اتحل خلاص

قال الرئيس السيسي: إن حرصنا على الأرض الزراعية نابع من أنها أرض شديدة الخصوبة قياسا بالأراضى المستصلحة، وتروى بـ"راحة".



وأشار خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، إلى قدرة الدولة على تلبية جميع مطالب الإسكان قائلا: " احنا قادرين كدولة نلبي مطالبكم.. انتوا كمان متضيعوش فلوسكوا في حاجات".. شغالين في برنامج فيه 500 ألف وحدة غير الإسكان كله.. عواصم المحافظات 500 ألف وحدة هيتعملوا بالنمط اللى هتشفوه دلوقتي .. بنعمل كده علشان مش عاوز أشوه الطفل اللى طالع وفكره وذوقه بأنه يطلع في بيت مش زى ما احنا بنعمل".

واسترسل متسائلا: ليه الناس بتبني كده؟! .. فى مدينة الامل ببص على البيوت ألاقى البيوت كتير وعالية وثلاثة أرباعها فاضى.. اللى عمل كده بيضيع فلوسه ليه".



وأكمل:" بقالنا 7 سنين بنوفر إسكان اجتماعى، حتى لو اتطلبت مليون وحدة هنعملها.. موضوع الإسكان فكرة اترسخت في نفوسنا أن مفيش حل لها .. لا دى اتحلت خلاص.. مش هنخلى طلب على الشقق فى أي محافظة الا لما نلبيه .. وفروا فلوسكم.. متعملش عمارة 7 أدوار.. شايف واحد عامل عمارة 6 أدوار وعامل سلم 12 دور".



