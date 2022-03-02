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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعاون بين الوكالة المصرية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب لمتابعة مشروعات الطرفين

صدى البلد

التقى السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الدكتور مجدي يعقوب في إطار متابعة أنشطة التعاون القائم منذ التوقيع على مذكرة التفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء مركز مصر رواندا لأمراض القلب في ديسمبر ٢٠٢١، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية إلى كيجالى. 


وأوضح السفير خليل أن مشروع التعاون القائم مع مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب يُعد المشروع التنموي الأبرز في إطار الدبلوماسية الطبية للوكالة في أفريقيا، حيث نتطلع لأن يصبح مركز مصر رواندا لأمراض القلب مركزاً إقليمياً للعلاج والتدريب والبحوث ورمزاً لدور مصر في تعزيز التضامن الأفريقي ودعم دول القارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.


هذا، وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات المتعلقة بتقديم الدعم الفني للدول الإفريقية في مجال الوقاية والعلاج من أمراض القلب، والمشاركة في توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لعلاج مرضى القلب في الدول الأفريقية، وتدريب الأطباء الأفارقة بمركز أسوان للقلب، فضلاً عن إجراء بعض العمليات الجراحية للحالات المستعصية بالمركز، وذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الوكالة كأداة تنموية لوزارة الخارجية، وترحيب مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب بتوفير خبراتها وإمكانياتها للدول الأفريقية بالتعاون مع الوكالة.

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