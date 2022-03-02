مسلسلات رمضان 2022..عصام عبد الحميد مخرج «سوتس بالعربي» بدلا من مريم أحمدي

في هدوء تام، تولى المخرج عصام عبد الحميد مهمة إخراج الوحدة الأولى من مسسل “سوتس” بالعربي، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، بدلا من المخرجة مريم أحمدي التي كانت تتولى إخراج العمل، وقد تم طرح اسمها على الأفيشات.

وعلم “صدى البلد” أنه تم إلغاء التعاقد بين الجهة المنتجة لمسلسل “سوتس بالعربي” وبين المخرجة مريم أحمدي في هدوء، بعد أن قامت بتصوير في حدود 16 يوما، وقد تمت الاستعانة بالمخرج عصام عبد الحميد الذي كان يتولى إخراج الوحدة الثانية، وقد واصل العمل دون توقف، خاصة أن المسلسل حجز مقعده في دراما رمضان لعام 2022.

وحظي خبر تقديم نسخة عربية من مسلسل Suits بتغطية إعلامية من قبل المواقع الأجنبية، خاصة موقع “فاريتي” الذي كشف عن الشخصيات التي سيقدمها الفنانون العرب في مسلسل "سوتس" والمقتبسة من أحداث النسخة الأمريكية.

وأوضح "فاريتي" أن المسلسل الذي قدم على مدار 9 مواسم، تم التعاقد على تقديم موسمين منه مبدئيا، عبر 30 حلقة، حيث يذاع الموسم الأول خلال شهر رمضان المقبل لأول مرة في الشرق الأوسط.

مسلسل "سوتس" الذي بدأ تصويره في يناير الجاري، يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم وهو من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد ومريم أحمدي.

سوتس

تدور أحداث مسلسل " Suits" حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.

سيلعب دور هارفي سبيكتر في مسلسل "سوتس" الفنان آسر ياسين، فيما سيكون أحمد داود هو مساعده مايك، وسيتخذ من ريم مصطفى التي تلعب شخصية "دونا" مساعدة خاصة له.

تشارك الفنانة صبا مبارك في مسلسل "سوتس" بشخصية جيسيكا مالكة شركة المحاماة التي تربطها علاقة صداقة وطيدة بهارفي سبيتكر، ويساعدان بعضهما في العديد من الأزمات، فيما يلعب الفنان محمد شاهين شخصية لويس، وهو محامٍ ناجح لكنه دائم الغيرة من هارفي ويتطلع دائما لأخذ مكانه.

أما تارا عماد، فهي أمام تحد كبير بلعب شخصية "رايتشل زين" التي قدمت دورها في النسخة الأجنبية ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، قبل دخولها العائلة الملكية، وهي حبيبة مايك التي تساعده في عمله ومحامية تسعى لخلق مكان لنفسها في نفس المجال أيضا.