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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد داود يحتفل مع محمد شاهين بعيد ميلاده في كواليس “سوتس”

محمد شاهين وأحمد
محمد شاهين وأحمد داود

احتفل الفنان أحمد داود، بعيد ميلاده مع طاقم عمل مسلسل سوتس بالعربي، وذلك في مفاجأة من فريق عمل الفيلم أثناء تصوير أحد المشاهد، وجمع الاحتفال بالنجمين أحمد داود ومحمد شاهين وذلك لتقارب أعياد ميلادهما.

وينافس داود، من خلال بطولته لمسلسل سوتس بالعربي في الموسم الرمضاني 2022، ليقوم بشخصية آدم منصور وهي شخصية مايك روس في النسخة الأجنبية من المسلسل، ويخوض المسلسل في عالم المحاماة والقضايا، حيث محامي شهير، يتفاجأ بقدرات شاب لم يدرس القانون، ولكنه قادر على حل أصعب القضايا. 

وصرح الفنان أحمد داود ، عن بطولته لمسلسل سوتس بالعربي، والذي ينافس به في موسم رمضان 2022 "اللي عاجبني في المسلسل إنه بطولة راجلين، يعني أنت دايمًا متعود أن المسلسلات راجل وست أو ست وراجل لكن ده بطولة اثنين رجالة، فهي حاجة غربية بالنسبة لي وأول مره أعملها، وكمان دور مايك مستفز جدًا لأي ممثل".

وتابع داود عن قيامه بشخصية مايك روس ضمن أحداث المسلسل "أنا بعمل دور أدم منصور واللي بيميزه أنه عنده تناقضات كتير وفرص بتروح وتيجي يعني شخصية غنية جدًا ومتحمس لها ومغرية، استفزتني من أول ما قرأت الاسكريبت"، وتابع ضاحكًا "وإن شاء الله زين وآدم هيكونوا أقوى من هارفي ومايك".

 

وبعد ردود الأفعال التي حصدها مسلسل سوتس بالعربي بعد إطلاق البوسترات التشويقية، يقول داود "من أول ما الأفيش نزل والمقارنة حصلت، أًصل سوتس الأصلي عنده فانز كتير أوى وعندهم غيرة، وليه أنتم هتعملوه كده، طب استنى وشوف مش يمكن تحبها، أدّي فرصة بس، وأتمنى أن احنا نوصل لـ فانز سوتس الأصلي بشكل يبسطهم وكمان الناس اللي مشافتش سوتس الأصلي بتبسطوا لإن المشروع معمول بشكل كويس أوي".

سوتس احمد داود مسلسل سوتس محمد شاهين آسر ياسين

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