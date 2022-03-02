تأييد تغريم تامر حبيب 300 ألف جنيه كتعويض لسبّه الإعلامي أحمد موسى

أيّدت محكمة الاستئناف بالجيزة دائرة التعويضات إلزام المتهم تامر حبيب بدفع مبلغ 300 ألف جنيه تعويضاً للإعلامي أحمد موسي مقدّم برنامج علي مسئوليتي علي قناة صدى البلد بسبب قيام المتهم بارتكاب جريمة السب والقذف.

وكان الإعلامي أحمد موسي قد كلّف محاميه عمر الأصمعي برفع دعوى قضائية ضد المتهم تامر حبيب بعد قيامه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وارتكابه جريمة السب والقذف بحق الإعلامي أحمد موسي .

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم تامر حبيب بالتعويض المادي وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ويتم الحصول على الصيغة التنفيذية لإعلان المتهم بالحكم الصادر ضده للتنفيذ.