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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي يعالج أخطاءً تراكمت سنوات طويلة بمشروعات قومية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

ثمن النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء، أثناء افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان والنقل.

وقال الكحيلي في بيان له، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي صريح وكاشف، مشيدا بإلمام الرئيس بكل قضايا المجتمع والأسر المصرية، وحديثه الواقعي في مختلف مناحي الحياة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي إعجاز حقيقي على أرض الواقع، لا سيما مشروعات الطرق والنقل.

وقال النائب مصطفى الكحيلى، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يغير وجه الحياة فى مصر بمشروعات قومية كبرى في كل محافظات مصر، وهو ما حقق نقلة نوعية فى تحسين حياة المصريين فى مختلف الملفات خصوصاً السكنية والمرافق لتوفير حياة كريمة للجميع.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسى، يعالج أخطاءً وتراكمات موروثة منذ عقود طويلة، وهو ما يصب في مصلحة المواطن.

وأضاف أن المشروعات القومية تعزز مسيرة التنمية والنهوض بمصر، منوها إلى أن ملف النقل في مصر شهد طفرة غير مسبوقة من خلال النقل الذكي وقطاع السكة الحديد والقطارات السريعة، فضلا عن عشرات المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل وشبكة الطرق، وهو ما ساهم في حل العديد من المشكلات.

وأوضح أن الدولة تعمل على زيادة الرقعة العمرانية في أكثر من 25 مدينة جديدة، وتقدم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما ساهم في حل مشكلة الإسكان.

واختتم الكحيلي بيانه بأن الدولة نفذت مشروعات قومية ضخمة لم تشهدها من قبل في الإسكان والنقل والصحة والتعليم وغيرها من مختلف القطاعات، وبدعم كامل من كل الأجهزة التي لم تضع أمام أعينها إلا مصلحة المواطن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الإسكان والنقل المشروعات القومية مشروعات الطرق والنقل القطارات السريعة

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