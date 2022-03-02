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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الأهلي: لم نطلب تأجيل مباراة بيراميدز ولاتوجد أزمة حتى الآن

صدى البلد

كشف سامي قمصان مدرب فريق الأهلي عن حقيقة طلب النادي تأجيل مباراة الفريق أمام بيرميدز في الدوري المصري يوم ٨ مارس المقبل . 

 

وأكد قمصان في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن النادي سيخوض مباراته أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا يوم ٥ مارس ثم مباراة بيراميدز في الدوري ثم مواجهة صن داونز يوم ١٢ مارس .

 

وأضاف أن النادي كان سيطالب بتأجيل المباراة في حال إقامة مباراة صن داونز يوم ١١ مارس ولكن حتي الآن المباراة في موعدها يوم ١٢ مارس لذلك لا توجد أزمة. 

 

وتابع أن بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق يحرص علي التدريبات الاستشفائية باستمرارا و يشرك جميع اللاعبين في المباريات حتي يكون الجميع في استعداد طوال الوقت .

ابطال افريقيا الدوري المصري الأهلى سامي قمصان دوري ابطال افريقيا بيتسو موسمياني المريخ السوداني

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