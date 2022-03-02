صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة صبا مبارك صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بجمالها، حيث ظهرت بلوك جذاب لشعرها الويفي البني الداكن، ولم تتكلف في لوك ميك أب قوي اكتفت بأظهار ملامحها الطبيعية.

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

وقدمت الفنانة صبا مبارك، عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.