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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طريقة عمل السجق الاسكندراني زي المحلات

صدى البلد

لاتحتاج طريقة عمل السجق الاسكندراني زي المحلات إلي مجهود كبير حيث إنها طريقة سهلة وبسيطة يمكن تطبيقها في المنزل 

مكونات عمل السجق الاسكندراني 
نصف كيلو سجق.
3 حبات بصل .
4 حبات طماطم 
2 حبة فلفل أخضر .
ملح.
فلفل أسود.
زيت.
3 ملاعق كاتشب.


طريقة عمل السجق الاسكندراني زى المحلات

يتم وضع مقلاة على النار، ويوضع بها القليل من الزيت، ثم السجق، والملح، والفلفل.
يقلب السجق جيداً لمدة ثلاث دقائق.
قطعي السجق إلى قطع بحجم عقلة الأصبع أو أكبر قليلاً. أو يترك علي مهو حسب الرغبة 
أخرجي السجق من الزيت، وضعي في المقلاة البصل  وقلبيه جيداً حتى يذبل.
أضيفي للبصل الفلفل الأخضر ، وقلبيهم معاً جيداً حتى يصبح لون البصر ذهبي.
أضيفي اليهم الطماطم المفرومة، واخلطيهم معاً.
ضعي السجق المحمر سابقاً مع المكونات السابق ذكرها، وأضيفي اليهم القليل من الملح والفلفل حسب الرغبة.
استمري في تقليب السجق مع البصل والفلفل لمدة خمس دقائق، ثم أضيفي الكاتشب اليهم، وكوب ماء صغير.
اتركي السجق على النار حتى ينضج تماماً.
يمكنك إضافة القليل من الفلفل الحار حسب الرغبة.

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